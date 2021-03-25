奧斯卡大熱門的《夢想之地》獲得6項大獎提名之後，無論在韓國或是好萊塢都受到相當大的迴響，同時爛番茄的影評也獲得98％的好評狂襲，不論是導演甚至演員知名度也都水漲船高。《夢想之地》不僅讓《寄生上流》導演奉俊昊對鄭李爍惺惺相惜，他認為這是一部可與艾方索柯朗的《羅馬》比擬的電影，同樣都由一個小男孩貫穿的故事主軸！除了韓國大導相挺之外，連JJ亞伯拉罕也對這部電影讚不絕口，他跟鄭李爍說：「這部電影不僅非常吸引人、非常有趣，同時還有出人意料的劇情發展甚至是懸疑性的元素在裡面。」

在《夢想之地》中男主角史蒂芬元原來是導演的姻親，而且還是同一個經紀公司的藝人，但是當鄭李爍完成劇本之後給他的經紀人過目，就跟他提到史蒂芬元，可是太過害羞的鄭李爍卻不好意思跟史蒂芬提起這個劇本，在經紀人的鼓勵之下，最後才讓史蒂芬有機會看到劇本，也才沒讓這個有機會獲得奧斯卡影帝的角色拱手讓人。《夢想之地》將於4月16日口碑搶先上映，並於4月23日正式上映。

史蒂芬元因為演出《陰屍路》後成為好萊塢最受歡迎的韓國男星，非常有趣的是鄭李爍跟史蒂芬元兩人雖是姻親卻沒碰過面，但是他在看過《夢想之地》劇本之後，幾經思考才決定要接下這個挑戰。對史蒂芬元來說他不知道該怎麼演出他自己父親的角色，一個移民到美國的韓國父親面對各種不同的挫折，但是這部電影也讓他藉此更加瞭解自己父親曾經遭遇的困頓。這部電影就讓他成為首位入圍奧斯卡最佳男主角獎的亞裔演員。

曾經與《寄生上流》導演奉俊昊合作過《玉子》，飾演一位動物組織的成員K，將片中的變種巨型豬強行綁走的壞人角色，但是奉俊昊卻對他讚不絕口，認為即使他演出邪惡的角色都不會讓人討厭他！這次在《夢想之地》飾演的父親一心希望有一個自己的農場，因此一意孤行來到偏遠的阿肯色州鄉下，但是貧脊的土地，一切都要從頭開始包括挖掘水源，史蒂芬元也替自己驕傲的說：「這是一個先驅者的角色，在好萊塢很少關於亞裔美人的電影，因此這裡的每一步對我來說都是全新的一步！」《夢想之地》將於4月16日口碑搶先上映，並於4月23日正式上映。

(中時 )