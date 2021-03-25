台北捷運（Metro Taipei）新LOGO今在臉書亮相，受到廣大網友迴響，有人認為新設計符合簡約、質感的風格，但也因上綠下藍的2線設計，讓不少民眾貼出部立桃園醫院、FamilyMart 全家便利商店的LOGO相互對照，逗趣詢問「這LOGO是聯名款嗎」？

北捷新LOGO採簡約設計，顏色使用藍綠2色，呈現上綠下藍的2種線條，圖下再加上Metro Taipei的字樣，整體清新簡單，讓網友大讚設計富含現代美學，也讓台北捷運有了新氣象，但也有些許批評聲浪，認為細部還須微調。

不過，由於上綠下藍線條的設計，與全家與部桃識別相當雷同，有網友就貼出比對圖，笑說「其實是部桃失散多年的親兄弟」「全家便利商店捷運系統」，甚至釣出全家官方粉絲專頁出面留言，笑稱「終於找到我的雙胞胎姐妹惹」，讓一票網友全笑歪。

也有網友歪樓，指「藍、綠色中間夾雜白色」有特殊含義，代表只要加入民眾黨，那個人就是白色的，不管你原本是綠還是藍；還有人說這是「藍綠大和解」的象徵。

其實北捷早已在官網發文，指新LOGO更具動能，2條線為列車行進與進站的動態過程，將標誌雙向奔馳的意象轉化為具體動能，新LOGO也將品牌標誌中的藍與綠重新調和，色彩表現更一致，如同生活與資訊緊密連結。

(中時 )