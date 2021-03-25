30兆壽險資金挺台股。金管會25日公布，到2月底壽險業持有台股市值高達新台幣1兆9,572億元，創史上新高部位，占壽險資金比重6.85％，亦是30個月來新高比率。估計2月壽險資金還有加碼台股100~200億元，成為台股的中堅力量。

到2月底壽險業國內外現金部位仍近1.59兆元，要伺機加碼股債，以過去高點水位7~8％來看，尚可加碼台股資金規模都有3千億元之多。

同時金管會亦公布，壽險業到2月底稅前獲利已達1,173億元，亦創史上新高，比去年同期成長136％；產險業前兩個月稅前亦賺40億元，年增近38％。

不過，因為債券殖利率上揚，壽險業2月底淨值降到2兆3,489億元，單月減少914億元，同時連同1月，壽險業淨值已連兩月衰退，共「蒸發」掉1,696億元，若股票繼續增值，部分壽險公司的淨值比可能堪憂。

壽險業今年前2個月面對股票繼續上漲，債券殖利率反彈，新台幣兌美元繼續升值的投資環境，股票未實現獲利擴大，大型壽險公司趁機實現股票獲利或換手操作，亦有壽險公司是去實現攤銷後成本（AC）項下的巨幅債券獲利，避險成本則比去年底及今年初下降，2月壽險業購買避險工具或匯率衍生性商品的成本降到124億元，是近四個月新低，且前兩個月避險工具成本合計269億元，比去年同期略省9億元。

2月新台幣兌美元升到28.3元，若壽險業完全不避險，前二月匯損將達新台幣793億元，去年同期因為新台幣貶值，當時是匯兌利益722億元，今年前二個月壽險業匯兌總成本達新台幣478億元，比去年同期增70億元、增加17％以上。

壽險公司一邊抵禦新台幣升值壓力，一邊在股海債市進出，2月明顯減碼國外債券及國際板債，帳度可能有數百億元，國外投資部位續降到64.88％，股票部位則有公司大賣或換股，有公司則持續加碼，加上台股在2月大漲815點，漲幅近5.39％，使得壽險手中持股亦水漲船高，總市值部位來到1兆9,572億元，即將突破2兆元大關。

(工商 )