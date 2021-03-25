《火神的眼淚》正式預告海報曝光。（公共電視、myVideo提供）

公視、myVideo《火神的眼淚》由溫昇豪、陳庭妮、林柏宏、劉冠廷主演，25日釋出正式海報與正式預告，由知名設計師陳世川操刀設計海報視覺，以深藍色煙霧為視覺背景，四人著全套消防服，逆光大步向前邁出，「逆火而行、給我勇氣」標語象徵消防員職場危險、心裡掙扎，依然負重前行。《火》劇由高規格製作，更受邀4月金馬奇幻影展放映，製作人湯昇榮興奮表示，很期待台灣影視能被世界看見。

正式預告以輕鬆節奏開場，呈現劇中同安分隊的日常生活。影片開頭可見夏騰宏狼狽衝上消防車，自嘲：「我也太衰了吧！最近已經連續三次大便時警鈴響。」陳庭妮也洗頭到一半就頂著泡沫衝上車，展現立即出勤的無奈心情。溫昇豪帶著菜鳥學弟在分隊前刷洗水帶，與菜鳥謝章穎兩人鬥嘴嘻笑，展露隊員間的好感情。劇中脾氣火爆的劉冠廷，因路見不平常跟民眾互嗆，甚至為同袍以下犯上衝撞分隊長馬力歐。最後的都市大樓火警中，有人意外跌落三層樓高的貨梯井中，驚險場面讓觀眾看得揪心。

陳庭妮被社會輿論質疑職場專業。（公共電視、myVideo提供）

林柏宏被媽媽遊說放棄消防員恢復音樂家身份。（公共電視、myVideo提供）

除了驚險火場，劇中呈現消防員所遇困境，包括被太太要求換職業跑道的溫昇豪、因性別而被社會輿論質疑職場專業的陳庭妮、被媽媽遊說放棄消防員恢復音樂家身份的林柏宏、劉冠廷也要面對與上司馬力歐在職場上的衝突，也都引起許多觀眾共鳴，紛紛留言「被要求換工作真的太寫實」、「家庭事業真的難兼顧」、「嗆上司太勇猛」。

對於職場不順，劉冠廷苦笑：「其實不論是什麼工作，在面對挫折或打壓時都很容易有不滿或情緒。還記得當時在跟馬哥（馬力歐）起衝突時，內心有種被上司遺棄、你怎麼可以不挺自己人的感覺，但馬哥一回話，我好像又理解了一些他身為主管肩上扛的責任，那一股衝上腦的火氣好像又被壓回去了一點，這種換位思考的過程如果可以發生在情緒爆發前，也許就不會有這麼大的衝突了。」《火神的眼淚》5月1日起，每週六晚間9點於公視頻道、myVideo同步首播，myVideo及公視＋也分別將於晚間10點及11點上架新集數。

劉冠廷為同袍以下犯上衝撞分隊長。（公共電視、myVideo提供）

正式預告中展露同安隊員間的好感情。（公共電視、myVideo提供）

馬力歐在《火神的眼淚》飾演分隊長。（公共電視、myVideo提供）

(中時 )