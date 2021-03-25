外國時尚與運動品牌停用新疆棉花爭議於昨日引爆抵制潮後，今日又有更多品牌捲入，除了最早遭抵制的H&M之外，美系Nike、愛迪達、PUMA、New Balance、Calvin Klein，與日系優衣庫、無印良品等亦遭殃，大量網民發起抵制聲浪如潮水般湧來，眾多為外國品牌代言或參與宣傳的藝人如雪崩式地公開表態終止與外國品牌合作關係，其中除大陸知名藝人楊冪、迪麗熱巴等人之外，還包括多位在大陸發展的台灣藝人如彭于晏、歐陽娜娜、張鈞甯、許光漢等。

在H&M遭到大陸共青團發表質疑其禁用新疆棉花，引發大陸抵制風潮之後，網友也找出美國耐吉(Nike)公司去年發表的一則聲明，聲明對新疆強迫勞動的報導表示關切，更加推升了大陸網民對禁用新疆棉花外國品牌的憤怒情緒，微博、微信上呼籲抵制的聲浪不斷推高，遭捲入的品牌也愈來愈多。

大陸掀起抵制外國品牌風潮，許多政治敏感度較高、且眼明手快的經紀公司紛紛通知旗下藝人宣佈終止與外商品牌的合作關係。圖為大陸藝人楊冪。（圖／新浪娛樂）

在耐吉遭到大陸網民聲討之後，耐吉在大陸的代言人王一博便遭網友點名，大陸演員王一博當天立即通過其經紀人在微博上宣稱，已經終止了和耐吉公司的合同，以回應社交媒體對該公司新疆聲明的批評。許多政治敏感度較高、且眼明手快的經紀公司發覺苗頭不對，紛紛通知旗下藝人在微博上宣佈終止與外商品牌的合作關係，或是早已結束合作。其中包括楊冪、迪麗熱巴、Angelababy、彭丁晏、張鈞甯與愛迪達解約、古力娜札與PUMA解約、歐陽娜娜與匡威(Converse)解約等。由於宣布解約的藝人太多，大陸微博熱搜排行榜上一度全部是藝人宣布解約的消息。

大陸25日網路熱搜排行一度全是明星藝人宣布與外國品牌中止合作關係。（圖／南方日報）

其他透過工作室或經紀人解約或聲明已無合約關係的大陸藝人包括：

HM：黃軒、宋茜

耐吉：譚松韻

匡威：張藝興、白敬亭

愛迪達：易烊千璽、王嘉爾、陳立農、鄧倫、丁禹兮、彭昱暢、任敏、宋妍霏

優衣庫：井柏然、雷佳音、倪妮、王源

彪馬(PUMA)：李現、劉昊然、楊洋

Calvine Klein：張藝興、劉雨昕、許光漢

新百倫(NewBalance)：孟美岐、張子楓

藝人上網宣布解約有其輿論結構因素，在王一博發表聲明後，微博上不斷有人清理出和這些外國品牌合作的藝人，並把尚未公開聲明解約的藝人抓出來，一些在微博有上百萬粉絲的幾位知名博主不斷轉發這份尚未解約的藝人的名單，並以言語激勵網民採取行動。網民們在激勵之下以留言、轉發評論給這些藝人來施加壓力。其中也有些粉絲進行反駁，他們辯稱，這些品牌在中國生產與銷售，受益的不只是生產商、經銷商、零售的店主與售貨員都會從中獲益，不過這些較理性的評論完全被淹沒在這場鋪天蓋地的愛國主義民粹熱潮之中。

最早遭到大陸網民抵制的H&M在其聲明中說，該公司不直接對產地採購，而是通過全球認證的第3方來採購可持續性棉花，未來將一如既往地尊重中國消費者，並持續與中國超過350家生產廠商合作。而耐吉的聲明更表示：「我們對在新疆維吾爾自治區並與之有關的強迫勞動的報導感到關切。」

目前已有包括天貓、京東、拼多多等大型網店下架了H&M等外國商品，網友表示，「希望這些扭曲事實又想掙中國人錢的公司好自為之」、「新疆棉花不吃這一套」。而與H&M等品牌同為良好棉花發展協會(BCI)會員的大陸運動品牌安踏則聲明繼續使用新疆棉花，並準備退出BCI。

(中時新聞網)