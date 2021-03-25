台中大毅老爺行旅整棟建築外觀亮眼新穎。（台中大毅老爺行旅提供）

宜蘭傳藝老爺行旅「精緻客房」。（宜蘭傳藝老爺行旅提供）

台南老爺行旅「鳳梨酥禮盒」。（台南老爺行旅提供）

4月春遊瘋台灣，住膩豪華大飯店，設計型旅店客房相較簡潔清新，細節融入地方特色，極受文青熱愛。老爺酒店集團旗下風格設計品牌「老爺行旅」，今春4館攜手祭出「行旅挺旺│聯賣專案」，包含宜蘭傳藝老爺行旅、南港老爺行旅、台中大毅老爺行旅、台南老爺行旅，4至6月任選2館入住即享超狂優惠價，即日起至5月底開賣。

3月初鳳梨產銷話題引發民眾關注，「The Place老爺行旅」特別選在4月鳳梨盛產季之際，結合各地產區展開舌尖上的探索之旅。「宜蘭傳藝老爺行旅」結合北台灣唯一、同時亦是全球緯度最高的鳳梨產區「二湖」，入住贈鳳梨花果乾及透早食堂早餐買1送1，讓閒適的宜蘭假期瀰漫酸甜好氣息；位於台北科技都會區的「南港老爺行旅」直接贈房客─金鑽鳳梨乙顆、早餐買1送1，感受別於以往的味蕾之旅。

駐居鳳梨酥起源地的「台中大毅老爺行旅」與人氣伴手禮「日出」合作，入住享贈經典土鳳梨酥，同時於住宿期間再出示鳳梨或相關購買憑證加碼贈300元官網住宿折抵金。

位於鳳梨之鄉的「台南老爺行旅」，住宿即贈主廚手工自製鳳梨酥，專案加購早餐再享6折優惠，4月上旬聯手「台南果菜運銷合作社」於大廳、餐廳、酒吧推出「全館挺鳳梨」活動，設置全台獨家「鳳梨冰箱」每日限量供入住旅人免費領取，以及多項鳳梨相關產品優惠等。

4至6月任選2館入住、雙人優惠價僅5398元，等於1家行旅每人每晚不到1350元，家庭出遊可依各館別加價即可，住宿期間享各館別獨家限定的本土鳳梨商品，官網訂房再享高鐵8折優惠。

(中時 )