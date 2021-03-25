原PO還特地放上對比圖，直說女方穿著讓他感到不受尊重。(圖擷取自Dcard)

和第一次約會的對象見面，一定會精心打扮自己，希望能夠給對方留下好印象。一名男網友分享，日前親友替他安排了一場相親，對方現年29歲，比自己年長1歲，不過當天女方的穿著讓他看了背脊發涼，「穿著阿姨外套+登山褲+慢跑鞋出現」，讓他心情相當糟糕，覺得自己只是被利用，這場相親只是一個煙霧彈。

男網友日前在Dcard上發文，表示親戚替他安排了一場相親，兩人不曾見過面，在這之前女方只看過自己的臉書照片，「而我本人不曾看過女方，總言之是一場資訊不對稱的相親」。不過出於對親戚的信任，加上保持著認識朋友的心態接受了邀約，於是在工作外安排了時間赴約。

不過到了約會地點，看到女方出現時讓他心都涼了一半，「對方穿著阿姨外套+登山褲+慢跑鞋出現，戴著眼鏡綁著馬尾，以及她宛如太陽花般炸開的瀏海.....」讓他認為自己不被尊重，當下內心雖然震驚，但仍保持風度與女方共度晚餐，最後甚至禮貌的跟對方交換社群資訊，為這場相親畫下句點。

原PO補充，雖然當天他穿著輕鬆，但至少整齊不失禮貌，赴約前還特地去髮廊整理頭髮，「女方的樣子已經不是真性情的表現，對我來說真的感覺不被尊重」，後來透過社群軟體得知，女方其實平時在外會特別打扮，但不知為何和他相親時卻如此邋遢，讓他不免有種被利用的感覺，而這場相親只是個煙霧彈罷了，讓他大嘆心情真的很糟。

貼文發出後不少網友認為，女方可能是被迫來參加這場相親，所以故意用邋遢裝扮登場，打算嚇跑原PO，「她可能不想相親，想用這個方法勸退你」、「說不定她是被逼相親的」、「或許人家也不願意來相親，不知道對方長不長的好看，也有可能故意穿成這樣」，但也有人認為女方的確很不尊重，「女方不尊重相親，是我當下可能就直接噴她然後走人了。沒有心的話何必浪費彼此時間」。

(中時新聞網)