美上周初領失業金人數 低於預期 21:192021/03/25 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部周四公布上周初領失業救濟金人數減少9.7萬人至68.4萬人，低於市場預估73萬人。主要是受2月嚴寒氣候影響的經濟活動逐漸恢復，增加企業雇用人員需求。但外界認為美國要花數年時間，初領人數才能下降至疫前水準。 觀念平台－通膨從容看待 景氣把握現在 面板族群領漲 台股早盤重回萬六關卡 (工商 ) #初領失業金人數 #美國勞工部 #初領失業救濟金人數 #嚴寒 #氣候 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 民進黨幹部家族經營企業驚傳跳票 百家廠商被積欠近4億元貸款 16:302021/03/25 社會 偽開中獎發票欲詐領1000萬獎金 貪心男20萬交保 07:552021/03/25 社會 從發放三倍券發現國家危機 柯文哲：改變社會要由學校著手 13:002021/03/25 政治 《國際社會》德國單日新增確診22,657例 創1月9日來新高 16:312021/03/25 財經 一場雨讓哈尤溪旅遊亂象現形 鄉公所允諾改進 15:112021/03/25 寶島 葉倫支持銀行業 恢復派發股利和實施庫藏股 16:492021/03/25 財經 院長被高金狂電11分鐘還不夠 董智森再嗆故宮小編：讓人瞧不起 11:502021/03/25 政治 貢寮前里長詐領25萬工作費 褫奪公權3年 14:122021/03/25 社會 《國際金融》防疫封鎖與經濟利多互抵 歐股收平 09:262021/03/25 財經 國泰產險旅行泡泡險 出遊更安心 04:102021/03/25 話題觀察 《金融股》中信金憂氣候變遷衝擊GDP動能 緊盯Y.Z世代消費模式 17:052021/03/25 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 海底死魚任你撈拚翻身 老謝點這檔年回報率破10％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。