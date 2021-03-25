美國勞工部周四公布上周初領失業救濟金人數減少9.7萬人至68.4萬人，低於市場預估73萬人。主要是受2月嚴寒氣候影響的經濟活動逐漸恢復，增加企業雇用人員需求。但外界認為美國要花數年時間，初領人數才能下降至疫前水準。

(工商 )