已接種疫苗旅客 7月赴普吉島不用隔離 21:272021/03/25 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 泰國觀光局周四宣布正推動旅遊勝地普吉島從7月1日開始，已完成接種兩劑新冠疫苗的外國旅客不用被強制隔離。在島上逗留一周後沒出現症狀和篩檢為陰性反應者，可到泰國其他地方旅遊。政府預計到7月約七成普吉島居民已接種疫苗。 歐盟拓展供應源 審查俄疫苗並接洽中製疫苗 接種率底線70％ 保護率才達標 (工商 ) #普吉島 #接種 #疫苗 #隔離 #泰國觀光局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AZ疫苗施打意願低 沈富雄建議打一針送這東西 旁人笑翻 22:402021/03/25 政治 歐盟擬禁疫苗出口 英國揚言反制 22:592021/03/25 財經 陳時中稱H1N1疫苗沒人體試驗 羅智強：欠楊志良一個道歉 09:142021/03/25 政治 國產疫苗未走完三期你會不會施打 最新民調出乎意料 23:582021/03/25 政治 日產500萬劑 大陸接種逾8000萬劑次 04:102021/03/25 焦點新聞 復必泰疫苗封蓋鬆脫 港澳停打 04:102021/03/25 焦點新聞 張上淳打完畏寒 吃普拿疼退燒 04:102021/03/25 焦點要聞 金門醫院傳打AZ疫苗換考績 院方澄清：絕對沒這回事 10:322021/03/25 生活 陳時中建議蔡英文打國產疫苗 連勝文：走投無路了？ 11:282021/03/25 政治 【AZ開打】護理師接種急性過敏 醫：必須繼續追蹤 12:182021/03/25 生活 秀傳醫院分配AZ疫苗600劑 首批11位醫護開打 11:172021/03/25 生活 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電全球第1靠背後「藏鏡人」 爆年花600萬養一名工程師 - 財經 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 【長榮輪卡運河】擱淺50小時後新進度 日本荷蘭團隊登輪救援 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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