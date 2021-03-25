泰國觀光局周四宣布正推動旅遊勝地普吉島從7月1日開始，已完成接種兩劑新冠疫苗的外國旅客不用被強制隔離。在島上逗留一周後沒出現症狀和篩檢為陰性反應者，可到泰國其他地方旅遊。政府預計到7月約七成普吉島居民已接種疫苗。

(工商 )