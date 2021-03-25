譚松韻的髮型被讚相當用心。（WeTV提供）

《錦心似玉》開播至今，全網關注的「錦心夫婦」終於撒糖「體面」了！劇迷盼了35集，超過30億觀看數，終於盼到徐令宜和十一娘確認彼此心意，成了「體面夫妻」，體面後夫妻倆的甜蜜相處，甜吻額頭、鼻尖、嘴巴等橋段，更被網友稱為標準的戀愛教科書。

而體面後的十一娘連髮型都有學問，從原本的中分瀏海變成了旁分瀏海，譚松韻本人也在微博搞笑發文「成為體面人，連髮型都體面了起來」，這也讓劇迷網友發現這項小細節，原來十一娘剛嫁入徐家時，頭髮全部梳上去無瀏海，而在執掌中饋正式後，就將頭髮梳成了中分瀏海，就在體面後，髮型也做了調整，讓網友大讚劇組的造型真的處處用心。

譚松韻在《錦心似玉》中演技大受好評，接受WeTV訪問時表示，這次是她第一次詮釋人妻角色，從少女演到少婦，演技上較為挑戰的地方就是與十一娘的個性有些差距，「很多時候的反應，會以原本的習慣性去詮釋，但就得時時提醒自己，要多注意些，讓自己能更靠近角色」。而其中十一娘在執掌中饋，正式成為徐家主母後，因為知道不能再像以前一樣那樣不爭不搶得有態度了，還需與姨娘們鬥智過招，心態上的轉變，讓譚松韻詮釋起來很過癮。

譚松韻和鍾漢良首次合作，兩人CP感十足，劇中擦出的各種火花更是令人驚豔，說起和鍾漢良合作感覺時，譚松韻竟爆料他「戲內戲外反差大」，戲中嚴肅不苟言笑，私下卻是很可愛又愛笑；兩人第一次見面就讓譚松韻印象深刻，「我們在化妝間定裝，哇哥一見到我，對我說了聲嗨還跟我擊掌，特別可愛」，更表示可以跟鍾漢良一起演戲，是一件很榮幸的事情。

(中時 )