一張路邊的彩繪圖，竟意外看出「作者的老師們都請假了」，笑壞8000網友。臉書社團「路上觀察學院」分享，變電箱上的企鵝彩繪，內容是呼籲民眾節約用電，還寫了字「北極冰山溶化，企鵝流浪無語」，沒想到錯誤百出，良善用意整個被網友歪樓。

「我看到你這彩繪，我也無語了」、「北極冰山縮小沒問題，但那也是害到北極熊吧」、「企鵝沒事跑這麼遠幹嘛？牠應該在南極啊」、「溶化寫錯了，應該是融化」。

網友七嘴八舌，虧這個彩繪圖的作者「大概老師們都請假沒來上課」，首先是生物或地理老師沒教好，害作者搞不清楚企鵝是哪裡人；國文老師缺席，害作者不知道「溶化（指物質在液體中分解）、融化（固體物質變成液體）」的差別。

也有網友補充，整堂課看下來，「只剩美術老師沒有放棄教學了，至少畫得不差」。更有網友說，不該怪老師們，說不定根本是作者自己請假，所有的課都沒去上。

(中時新聞網)