長榮海運超大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）疑遭強風吹襲，偏離航道，擱淺於蘇伊士運河，造成雙向回堵，全球物流受到嚴重影響，而有網友疑惑，送貨是分秒必爭的事情，如今卡在運河上，長榮會被多國求償嗎？隨後便有網友解答，不僅不會，說不定還可以向日本求償。

長賜號擱淺蘇伊士運河，導致航道交通大癱瘓，有網友在PTT上發問，送貨是粉秒必爭啊，早一點時間到貨越好，現在時間因此被耽誤這麼久，長榮會被多國求償嗎？

隨後，便有一名海運相關從業人員回應，船不是長榮的船，是日本船舶租賃公司正榮汽船公司（Shoei Kisen Kaisha）；他表示，海運有種租賃型的營運，正榮汽船向長榮簽約，而長榮每月支付一定金額作租金，正榮汽船出資建船後只跑長榮的貨，並只收取租金而不是運費。

該人員進一步說，目前需要擔心的應該是正榮汽船，反倒是長榮一直被報導，也有損商譽，指不定還可向日方求償。

今（25日）稍早之前，長榮海運董事長張衍義以向交通部表示，Ever Given為本公司長租船，船上任何操作上的失誤或不可抗力等原因，致船舶造成損害，都是船東的責任，本次意外亦是如此。

而正榮汽船也發出聲明，目前正嘗試脫淺，並向所有相關人員致歉，並表示會全力解決這起事件。

(中時新聞網)