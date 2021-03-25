《婆婆和媽媽2》侯佩岑媽媽向女兒道歉 母女落淚相擁

侯佩岑近日帶著媽媽林月雲登上大陸實境秀《婆婆與媽媽》，早前就因讓林月雲的昔日情史攤在陽光下，引發外界兩極評論。然而在最新一集節目中，侯佩岑更罕見與林月雲爆發激烈爭執，令林月雲一度顧不得貴婦形象，在鏡頭前失控開罵女兒侯佩岑，令侯佩岑委屈落淚，最終更頭也不回地離開錄影現場。

侯佩岑在最新一集節目，因為想勸媽媽一起去做健康檢查，母女一言不合爆發激烈爭執，侯佩岑更一度落淚哽咽，激動地對媽媽說：「但是它(健康檢查)如果可以改善妳在老化所有的不舒服，那為什麼不要！」林月雲則是相當固執己見，認為自己最了解自己的身體，即便去檢查一樣檢查不出什麼，認為就算醫生給她藥，也只會給她帶來副作用。

林月雲鏡頭前失控罵女兒侯佩岑。(取自微博)

最後林月雲更不滿侯佩岑的咄咄逼人，失控在鏡頭前面痛罵女兒，「妳說完了沒有？烤個雞高高興興的，來跟我講這個。」令侯佩岑相當委屈，說了一句「好，妳舒服就好」，接著頭也不回地轉身離開現場。

侯佩岑被媽媽責備委屈走人。(取自微博)

接著畫面一轉，只見侯佩岑難過地坐在床上大哭，林月雲也跟著走進房內，安慰女兒：「沒事，寶貝。」更稱她也知道女兒是擔心她，但侯佩岑不知道這對她是一個恐懼跟折騰，「當你到了某個年齡，你會對很多事物有所恐懼跟排斥的。」更坦言拒絕健檢的原因，就是怕檢查出來有不好結果，不捨已經有很多壓力的侯佩岑，還要去承受這些無法接受的事實。

(中時新聞網)