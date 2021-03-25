香港豔星邵音音當年被武打巨星李小龍引薦，才踏入被戲稱大染缸的演藝圈，一出道就因為電影《官人我要》爆紅，成為70年代當紅艷星；近期邵音音在楊盼盼新節目《盼你賞面》中，透露過去曾被就讀小學的兒子問為何拍三級片，在解釋後又遇到要外出拍戲，兒子一句話才讓她下定決心不脫了。

據港媒報導，70歲的邵音音在70年代紅遍大街小巷，在電影裡的表現讓她成為「性感女神」，但她在楊盼盼主持的新節目上，聊到昔日拍攝風花雪月類型的電影，就被當時就讀小學一年級的兒子問，「同學阿嬤說妳拍三級片」，聽到兒子的話讓她著實嚇了一跳。

70歲的邵音音在去年八奪國際影后。(圖/ 取自中時資料庫)

當時邵音音也坦然地跟兒子承認，兒子也馬上追問「為什麼要拍三級片」，她覺得兒子年紀小解釋太清楚也不懂，只好說「被人騙的」；在母子對話後，有一次邵音音又要到內地拍戲，兒子在她離開前特別叮嚀，「不要再被騙脫衣服了」，她回說知道了，之後也漸漸地不再接拍那類型的電影。

而邵音音穿起衣服後，電影成就反而更驚人，光是去（2020）年就憑著微電影《老奶奶與無名子》八奪國際大獎影后殊榮，數十年來的精湛演技屢獲肯定，但她受訪時被提及此事，總是笑說是自己運氣好，不過，能為香港爭光她相當感到自豪。

(中時新聞網)