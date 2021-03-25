1架英國皇家海軍的鷹式T1教練機(（Hawk T1)，墜毀在英格蘭西南方的康沃爾郡(Cornwall)郊區，英國國防部已經確認，2名飛行員在墜毀前已及時彈射，落地之後確認還算健康。

英國倫敦LBC廣播公司報導，國防部發言人說：「鷹式機從庫德羅斯海軍基地（RNAS Culdrose）起飛，之後失去控制，而緊急彈射。2名飛行員隷屬736海軍中隊。」

「事故原因需要專業調查，在結果出來前，我們不會提供進一步的細節。」

目擊者報告說，教練機在事發前，是以低空飛行。《太陽報》引述目擊者的報導：：「我看到飛機低空飛過我們的房子，然後就看到2名飛行員手接連彈射，降落傘不久後打開。」

「沒有飛行員的飛機向左落下，墜毀在附近的田野，希望沒有人受傷。」

英國皇家海軍每週都會有1場稱為「周四戰爭」的例行演習，在這種演習中，鷹式機擔任海上侵略者的「假想敵」角色，而外海的軍艦擔任守軍，負責搜索「敵機」的動向。

據信，這架鷹式機在墜機時，就是參與周四戰爭。

鷹式機是英國航太的次音速噴射教練機， 目前已是相當眾多的家族，其中鷹式T1是最早的版本，自1974年以來服役至今。

鷹式也具有基礎武器攜掛能力，如果需要的話，它可以安裝兩枚飛彈。此外，飛機有安全即時攝影機，全程紀錄任務過程。

(中時新聞網)