雖然美債實質殖利率隨經濟加速復甦預期增溫而攀升，但仍處於負利率，且低於過去水準，對經濟復甦影響溫和，投信法人強調，投資人可多元布局，掌握各類資產機會。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示，利率波動度雖隨美債殖利率急揚而攀升，但仍低於2013年時水準，且信用利差僅小幅擴大，使美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)等美國聯準會官員淡化近期美債殖利率急揚導致金融市場波動。

在投資方面，應平衡配置債券、股票、商品，才能成為低利率時代核心資產最佳方案，建議可透過組合基金抓住牛年多元投資機會。

聯邦環太平洋平衡基金經理人周鉦凱指出，美國聯準會近期宣布，在疫情期間放寬銀行槓桿之措施將於3月底終止，致使近期金融類股波動增大，當市場受消息面震盪時，建議可布局債券以穩固資產。

債券除了比股票更抗波動外，只要公司具備還款能力，投資人都可不過於擔心價格的波動，而債市又以經濟及疫情皆相對穩定之亞洲為首選，選擇信評較佳的債，不僅具有全球主要股市連動度低之特性，還能讓自身資產在市場波動下賺取穩定息收。

(工商 )