對求職者來說，參加完面試若能越快得到結果越好，不過若太快被錄取，恐怕也不是好事。一位網友分享，參加面試完剛下樓就收到公司來電通知錄取，但開始工作5天卻又被火速資遣。過來人立馬抖出恐怖真相，這種公司「有8成都是屎缺。」

原PO在Dcard上表示，3月初到一間公司面試，結束後不到10分鐘，正要下樓買咖啡時，人資就來電通知她已錄取，並說好15號報到。原PO自認自己工作效率不錯，帶她的人也都誇她細心，甚至比早面試進去的新人還要優秀，沒想到才進公司5天，竟被以「不夠積極」為由資遣。

原PO後來發現，同公司有一位和她同一天報到，在不同領域上班的新員工也在當天被資遣。隨後上網查才發現，該公司過去就有在新員工報到一個禮拜後就資遣的常態。這也讓她納悶，「如果公司面試完馬上通知錄取的心態到底是什麼？」

文章曝光後，不少過來人紛紛透露，面試完馬上接到通知的工作，有8成機率是屎缺，建議還是不要報到較好。「遇過幾次這種很快就錄取的，但做幾天甚至有做一天就被說不適合也不講清楚原因，只叫別的同事通知我，真是很無奈」、「能說讓人來就來，相對的，也可以說一點小問題就要人走」。

網友也意外發現，原PO所面試的公司，在過去就有人曾在網上曾經分享踩雷經驗，並不是單一個案。同時也提醒，員工被資遣時別忘了跟雇主要「非自願離職證明」，可以申請失業補助。

(中時新聞網)