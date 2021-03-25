2020年3月以來，大陸經濟持續恢復，出口、基建和房地產投資是主要拉動力量，而2021年大陸經濟亦持續復甦，大陸股市後市看俏。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸政府工作報告提及今年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味著政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，政策面利多將給市場帶來行業的投資機會，有利陸股結構式行情持續。

板塊方面，新能源車、消費板塊、順周期產業以及科技類四大主題，是可持續關注之盤面焦點。

(工商 )