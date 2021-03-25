2020年3月以來，大陸經濟持續恢復，出口、基建和房地產投資是主要拉動力量，而2021年大陸經濟亦持續復甦，大陸股市後市看俏。
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸政府工作報告提及今年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味著政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，政策面利多將給市場帶來行業的投資機會，有利陸股結構式行情持續。
板塊方面，新能源車、消費板塊、順周期產業以及科技類四大主題，是可持續關注之盤面焦點。
(工商 )
2020年3月以來，大陸經濟持續恢復，出口、基建和房地產投資是主要拉動力量，而2021年大陸經濟亦持續復甦，大陸股市後市看俏。
日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，大陸政府工作報告提及今年GDP增速目標定為6％以上，更多在於為經濟增長提供底線指引，並不意味著政策會大幅收緊，預計今年國內政策利率不會上調，政策面利多將給市場帶來行業的投資機會，有利陸股結構式行情持續。
板塊方面，新能源車、消費板塊、順周期產業以及科技類四大主題，是可持續關注之盤面焦點。
(工商 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。