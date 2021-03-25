通膨擔憂影響，債市拋售風潮湧現，10年期美債殖利率一度觸及1.75％，創下自2020年1月以來新高，受此影響，除了股市出現震盪外，債市也隨之震盪，但這現象並未在短期債券上顯現，顯示短期債券穩定的特質。

兆豐國際新興市場短期高收益債基金經理人蔡任航表示，新興市場短期高收益債券基金具備二低一高的特性，分別為低波動率、低存續期間、高殖利率，由於短期高收益債回收本金及利息所需要的時間較短，債券價格對利率的敏感度也較低，在今年的10年期美債殖利率上升的過程中，低波動、低敏感度的特質特別顯現，在幾個新興市場債券分類中，表現最佳，更勝於新興市場投資等級債，在收益部分，其殖利率卻能與長天期的投資級債及高收益債相抗衡。

蔡任航表示，因新興市場企業的信用評級不能高於國家信評，所以部分新興國家企業具備良好財務體質，卻因國家信評關係，無法列入投資等級，這與歐美國家的高收益債企業體質有所不同，因此，在主要區域高收益公司債中，以新興市場高收益債違約率最低，讓投資人面臨違約風險的機率較低。

蔡任航強調，新興市場短期高收益債券具備低波動的特性，加上收益具累積性，在近期波動的過程中，低波動的穩定特性更加明顯，建議可將其納入投資組合，以平衡整體投資組合的波動。

(工商 )