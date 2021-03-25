今3架共機進我西南空域 22:122021/03/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲-10戰機。空軍提供。 空軍今發布共機動態，共軍2架殲-10機，1架運8反潛機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 旅遊泡泡上路 桃機採檢站開工 年年掃黑都有他 竹聯幫地虎堂堂主僅恐嚇被定罪 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 傑昇通信新竹南大店開幕 4款手機限時降價超優惠 18:132021/03/25 科技 拚現代化 共軍多款新武器問世 04:102021/03/25 焦點新聞 台鐵、中捷3共站車站 拍照享限時優惠 10:282021/03/25 寶島 千萬大獎在全聯 民眾僅花130元成了千萬幸運兒 17:382021/03/25 生活 美F-35發射機砲意外自殘 狂燒7100萬 12:562021/03/25 軍事 F-5E失事 國防部：絕不放棄搜救 17:232021/03/25 政治 巨無霸釣魚機破7萬人體驗 4月親子2人同行免費玩 12:282021/03/25 寶島 光陽舉辦智慧城市論壇 展現推動綠能移動決心 16:032021/03/25 機車情報-機車新聞 史上最狂美食秀 待火山口煎培根蛋 下秒整鍋慘被吞噬 15:482021/03/25 搜奇 9樂天女孩吃力扛起 公布體重卻沒人信 鄭文燦：螢幕會放大 10:442021/03/25 政治 竹市社區共讀站重開放 林智堅體驗建功高中智慧化圖書館 14:472021/03/25 寶島 政治熱門新聞 Y女再爆猛料 陳斐娟聽到一句話當場發飆怒罵丁允恭 來賓全嚇傻 - 政治 趙少康拒接聘書 前高雄議長曝黨主席唯一條件：否則會被埋葬 - 政治 壯志未酬？李四川發文曝人生2大悲劇：後悔也來不及了 - 政治 看完蔡總統民調 沈富雄：這招能一刀戳進民進黨要害 - 政治 F5E戰機失事怪共機頻擾台？ 前空軍飛官：蘇揆對任務不了解 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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