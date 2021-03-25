殲-10戰機。空軍提供。
殲-10戰機。空軍提供。

空軍今發布共機動態，共軍2架殲-10機，1架運8反潛機，進我我西南防空識別（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

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(中時 )

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