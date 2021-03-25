儘管蘇伊士運河堵塞影響能源運輸的危機未除，市場更擔心歐洲疫情復燃重啟封鎖，會抑制原油需求，國際油價25日反轉走跌。倫敦布蘭特期油周四跌1％，來到每桶63.79美元；紐約西德州中級原油期貨跌1.3％，來到每桶60.39美元。全球最重要原油運輸航道蘇伊士運河堵塞，兩大原油期貨合約周三跳漲6％，分析師說，要待4月1日OPEC+集會宣布減產到5月，油價才可能大漲。

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