經濟前景看俏 韓股5個交易日來首見收紅 22:212021/03/25 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會主席鮑爾與財長葉倫出席國會聽證會，雙雙樂觀看待經濟前景，激勵韓國股市25日收高，是5個交易日來首見由黑翻紅。首爾KOSPI指數周四收漲11.98點或0.4％，以3,008.33點作收。權值股表現漲跌互見，三星電子收漲0.25％，SK海力士收跌0.37％，LG化學收漲0.51％，網路巨頭Naver收跌1.81％。 股債動盪未平 平衡配置調配自如穩中求益勝 面板族群領漲 台股早盤重回萬六關卡 (工商 ) #收漲 #經濟前景 #首見 #收跌 #看俏 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》看衰英特爾劈腿代工 大咖喊台積電暴殺就買 08:352021/03/25 財經 《國際金融》防疫封鎖與經濟利多互抵 歐股收平 09:262021/03/25 財經 面板股一天漲一天跌 韭菜還想衝 專家說操作心法 18:072021/03/25 財經 海底死魚任你撈拚翻身 老謝點這檔年回報率破10％ 20:452021/03/25 財經 《電腦設備》佳世達陳其宏：高附加價值產品營收過半 拚今年超車達陣 16:482021/03/25 財經 高雄「特貿三」30日辦招商說明會 投資總額上看350億 19:512021/03/25 財經 逐洞賽）啟發投顧分析師楊基政 18:012021/03/25 財經 股匯脫鉤 新台幣貶至28.61元的近四個月新低 17:552021/03/25 財經 《熱門族群》英特爾擴產 設備供應鏈可望受惠 11:592021/03/25 財經 《韓股》朝鮮疑射飛彈免驚 KOSPI晨再擁抱三千 11:422021/03/25 財經 《集中市場》月線多空分水嶺 外資連5日賣超千億元 15:232021/03/25 財經 財經熱門新聞 【長榮輪卡運河】1秒損失10幾萬美元？內行曝船長下場 - 財經 【長榮輪卡運河】長賜號運河擱淺 行家揭關鍵：長榮反而能求償 - 財經 台積電30年磨技術 張忠謀一句話 揭英特爾跨晶圓代工下場 - 財經 恐怖 台積電350億大逃殺嚇死散戶 用這1招還有救 - 財經 海底死魚任你撈拚翻身 老謝點這檔年回報率破10％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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