美國聯準會主席鮑爾與財長葉倫出席國會聽證會，雙雙樂觀看待經濟前景，激勵韓國股市25日收高，是5個交易日來首見由黑翻紅。首爾KOSPI指數周四收漲11.98點或0.4％，以3,008.33點作收。權值股表現漲跌互見，三星電子收漲0.25％，SK海力士收跌0.37％，LG化學收漲0.51％，網路巨頭Naver收跌1.81％。

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