美國經濟可望因疫苗普及加速復甦，美債殖利率竄揚，帶動近來美元走強。但經濟學家及外匯策略師指出，由於聯準會（Fed）先前曾表態維持鴿調，加上美國財政赤字不斷擴大，美元的反彈動能恐在今年稍後流失。

出席路透全球市場論壇（Reuters Global Markets Forum）的經濟師和分析師提到，美元近來的強彈走勢將在往後幾個月趨緩，理由是Fed的超寬鬆貨幣政策並未讓通膨升不停。

Fed官員曾不諱言說，央行對未來幾個月可能升高的物價壓力持放任態度，也會讓經濟逕自「發燙」來鼓勵企業擴大聘雇。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）表示：「最可能的結果是，整體消費者物價指數年增率飆上3.5％，核心個人消費支出物價指數（PCE）年率達2.5％之後，通膨率就會回落，但維持在2％以上的時間，將比過去10年任何時候還長。」

專家認為，通膨失控的風險有限，因為物價上漲後會反過來抑制需求，Fed最終會從工具箱取出工具，包括前瞻指引和殖利率曲線控制來控制通膨。

外匯經紀商萬達（OANDA）資深亞太市場分析師哈里（Jeffrey Halley）預測，美元會一路走貶到年底，兌日圓頂多在112日圓價位，目前為108.99日圓。

景順（Invesco）首席全球市場策略師胡珀（Kristina Hooper）指出，債券殖利率確有可能持續走揚，但Fed毋須使出升息手段來對抗。

該分析師認為，Fed進行「扭轉操作」（Operation Twist）的機率最高，也就是買長債賣短債來壓低長債利率。但她預期只有在10年期美債殖利率達2％，市場嚴重「失序」時，Fed才會走到這一步。

不過胡珀又補充提到：「如果10年期美債殖利率甚至飆上3％，市場有辦法消化殖利率竄揚的局面，Fed就不會出手介入。」

(工商 )