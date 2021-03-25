這些把機車騎上國道的人，到底在想什麼？一名網友今晚在國道3號遇到超級天兵，竟把125CC機車騎上高速公路，原PO擔心騎士出事，好心地把車開在他後面，沿路打雙黃燈護送，同時示意他盡快離開高速公路，結果騎士無視，直到原PO不得已先下交流道了，他還繼續往前騎。

臉書社團新竹大小事今晚分享這段「騎葩」經歷，原PO表示，他在國道3號北上路段驚見一輛125CC機車「騎在慢車道」，趕緊跟在機車騎士後方，並打雙黃燈提醒後方車輛，原PO同時發出警告，叫騎士趕快下高速公路，結果騎士無動於衷。

原PO無奈地說，他到了龍潭必須下交流道，這輛機車繼續騎他的往大溪前進，呼籲路上駕駛多留意。

網友痛罵這名騎士也太瞎了吧！晚上騎上高速公路，根本是自殺行為，「害到自己就算了，你知道這樣會害到很多人嗎」、「天兵就是天兵，我不信你走錯路，根本故意」、「原PO太好心了，這種人就是讓他晚7天回家啊」、「第一時間報警，重罰」、「我看到這種都會閃遠一點，很恐怖」。

(中時新聞網)