大陸婚禮上毫無尺度的「婚鬧」習俗令人詬病，在其他國家民眾的眼裡，如此對新娘毫不尊重的行為，儼然像是「合法猥褻」，如今這個變態橋段再添一樁，微博近日瘋傳一段「荒淫婚鬧」影片，新娘慘遭一名平頭男子，當眾強抱熱吻，扯的是，一旁的新郎見狀卻未加以阻止，還樂得大笑。

這段影片可見，一對新人完成結婚儀式後，一名男證婚人冷不防衝到新人面前，雙手用力壓著兩人的頭進行對拜，下秒突然對新娘強壓熱吻，雖然新娘雙手放在胸前奮力抵抗掙扎，仍因力氣不如噁男，慘遭強吻5秒。

網友看後更氣的是，新娘被侵犯時，人在一旁的新郎竟然毫無反應，未上前加以制止，甚至露出笑容，與一群親友一起看熱鬧。其他網友也怒轟「新郎一副無所謂的樣子，這種人怎麼當依靠，快逃吧新娘」、「太噁了，腦子有骨灰吧」、「這婚還結得下去」。

強吻新娘男子長這樣。（圖／翻攝自影片）

由於大陸婚鬧爭議不斷，山東日前發布公告，嚴格禁止包含強吻、摟抱和猥褻新娘、伴娘等7項行為：

一、強制新郎、新娘及其他人員脫衣服、套鎖鏈或進行捆綁。

二、強制新郎及其他人員穿戴佩戴有傷風化的服飾、標識標牌。

三、強行親吻、摟抱或採取其他方式侮辱、猥褻新娘、伴娘。

四、強行在新郎、新娘及其他人員身上塗抹、撒潑異物。

五、強制新娘、新郎或其他人員在婚慶活動中進行有傷風化或有辱人格的不雅表演。

六、蓄意或以營利為目的剪輯製作低俗婚鬧視頻、圖片、文字等並通過網路進行散佈、傳播造成嚴重社會影響。

七、其他妨礙社會管理及擾亂公共秩序行為。

(中時新聞網)