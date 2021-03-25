房仲起初先是否認隔壁是凶宅，事後原PO友人將新聞傳出，對方才改口表示沒有義務要告知。(圖取自爆料公社)

一般人在租屋或是買房時通常會避開凶宅，不過一名網友分享，日前他在找房子時看到一間滿意的套房，於是向房仲表示決定租下，不過剛搬進去沒多久，身體開始出現異樣，怎樣都睡不著，事後才從附近鄰居口中得知，隔壁的套房先前發生過3死命案，讓他氣炸質問房仲為何沒先告知，沒想到對方冷回「沒有義務告知」，讓原PO氣炸。

網友日前在臉書社團爆怨公社上發文表示，朋友向他抱怨遇到一名無良房仲，原來最近他看上了一間不錯的套房，於是很快的向房仲簽約租下此屋，沒想到入住沒多久後，便從鄰居口中得知，隔壁房竟然是間凶宅，曾在2019年發生過3死的命案，讓他嚇得趕緊傳訊給房仲，詢問對方是否知道這回事。

起初，該房仲先是矢口否認這件事情，更說自己不知情，事後傳了新聞給對方，他才改口說他認為不是本戶，自己並沒有義務要告知附近有凶宅，加上不是同一個門牌，更不可能會退還仲介費。最後是他自己和房東談妥，同意退租並歸還2個月的押金。

不過房仲的態度讓他氣炸，「說真的就算沒有義務，但一開始問還裝不知情，後面才再說沒義務，這種錢收了就關我屁事的態度，真的很不可取」。貼文發出後有網友認為房仲行為的確不妥，「好可怕」、「這種房仲也太沒良心了」，不過也有網友持不同看法，「法律本來就沒規定隔壁是凶宅要告知」、「我覺得房仲沒問題欸，只是道義上不妥」。

(中時新聞網)