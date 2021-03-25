台灣正面臨56年來最嚴重的旱災，面對科技大廠用水迫切，台中市不動產開發公會理事長林正雄出面號召旗下的建商會員，目前已匯整台中市超過30處興建工地可供科技廠商取水，希望藉由公會的平台，與產業界共體時艱、度過缺水難關。

林正雄表示，台中地區將於4月6日實施分區「供五停二」限水令，該公會提前啟動台中市新建案地下水資源再利用整合計畫，公布後各家建設公司立即主動響應，包括富旺、麗明、瑞助、新業、豐邑、惠宇、登陽、富宇、鴻邑、親家、坤聯發、坤悅、總太、精銳、長安、惠國、豐穀、磐鈺、惠田、崇偉、誠邑築、成中恆等會員建商，紛紛提供台中各區共30處興建工地可取用地下水的資訊，粗估每天至少有100萬噸地下水資源可利用。

勤美集團旗下的璞真建設百億豪宅「勤美之森」建築工地，今（25）日已率先開放台積電無償取水、成為中部建築工地的示範指標，林正雄表達肯定之意，同時也協請台中市都發局發文調查有取水需求的科技廠及工廠名單，同時也主動與台灣科學工業園區公會聯繫，希望將不動產開發公會所整合建案工地的最新資訊，協助中科分配給中部有需求的各科技廠商取用。

力挺公會、加入營建工地供水行列的麗明營造董事長吳春山表示，全國房地產業興盛，每個縣市不管走到哪裡都有進行中的興建工程，而過去工地開挖地下室時，每個工地都要進行抽水，而抽出來的水幾乎都是任由它排掉，在這樣乾旱時刻，眼睜睜地看到這些寶貴水資源流掉，心中覺得萬分不捨。

吳春山表示，若政府可以動用公部門各縣市消防車，協助將工地附近進行工程中的水資源、載去供給急著用水的工業區或科學園區，如此寶貴的水源就可以不被浪費，甚至可以不必動用到鑿井。

此外，好好把握枯水期將水庫的淤積土加速清除，如此一來，不但可以增加蓄水量，也可以延長水庫壽命，清除的土石又有其他用途，如此創造多贏的方式想必是可行的，真心期待政府能夠有此作為。

(工商 )