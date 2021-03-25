新冠肺炎疫情未歇，台灣向國外取得疫苗屢遇困境，只好把希望寄於國產疫苗。目前3家國產疫苗裡，國光還停在臨床試驗第1期，高端和聯亞進入第2期，預料6月做完第2期並以「中和抗體效價」申請緊急使用授權，7月開打。不過哈佛公衛博士、前立委陳宜民質疑，除了只做第2期就想申請緊急使用授權太危險且不合國際規範，另外政府對3家國產疫苗也大小眼：國光莫名被卡、聯亞當初申請進入第2期卻無端拖了1個多月，「感覺上好像就是要讓高端變成第1名。」

陳宜民表示，一開始食藥署答應讓國產疫苗廠第2期做1300人，就可以趕快進入第3期去國外做。之後卻大轉彎變成第2期做3700人就可跳過第3期，申請緊急使用授權。他在日前國政基金會舉辦的座談會請教食藥署副署長陳惠芳，有沒有可能3700人做到1300人時就先停下來，分段式檢討，如果可以就讓國產疫苗廠去國外做第3期？結果副署長說不行，當初是2個方案讓疫苗廠自己選，2家國產疫苗廠都選做完3700人就申請緊急使用授權。

陳宜民說，據他了解，聯亞已經送件申請第3期，希望去印度和巴西做，而且是做2＋3期，所以聯亞已經在做國際布局。但是高端尚未聽聞實際動作，之前有媒體問及高端進度，高端回覆規劃要去東南亞或中南美洲做第3期。但陳宜民質疑，如果只是「還在規劃中」根本來不及，更不要說若是未來全球普遍打疫苗，都沒有容易感染的環境了，國產疫苗去哪裡找志願者？這都是增加在國外做第3期、要看保護力的困難。

陳宜民並透過知情人士得知，聯亞去年11月就申請進入臨床試驗第2期，結果到去年12月中還審不出來。「這是怎麼一回事？明明說是要幫國產疫苗廠，為何1個多月審不出來？」CDE（財團法人醫藥品查驗中心）則表示每周都跟疫苗廠開會，但陳宜民表示這些會議都沒給實質建議，沒辦法趕快做成決定，讓疫苗廠可以加速進入第2期，不知道到底在拖甚麼，業者也有苦難言，「感覺上好像就是要讓高端變成第1名。」

至於目前被要求重作第1期的國光，真的無法往第2期走下去嗎？陳宜民說，國光被認定的問題是「不能決定劑量」，但事實是，國光第1期做3個劑量，分別是低劑量有加佐劑、中劑量沒加佐劑、高劑量沒加佐劑，做出來結果是低劑量有加佐劑效果最好，主管機關卻認為這樣沒辦法決定第2期要用哪個劑量，要求國光重做。

陳宜民表示，2個劑量又不是沒有前例，牛津AZ就是做低劑量和標準劑量2個劑量，結果發現低劑量保護力到9成。現在國光跟AZ一樣也是低劑量效果較好，因此完全可以讓國光第2期3700人分成2個劑量去做，但是專家就是不讓國光過，國光從第1名變成第3名吊車尾，重做半年後也趕不上領先群，業者能跟誰申訴？

陳宜民痛批，說好的「疫苗國家隊」，但政府真的有幫忙嗎？還是對進入第2期的疫苗廠揠苗助長？這到最後就是一翻兩瞪眼，還是需要國際認證，國內做完第2期就想緊急授權，「真的太危險了。」

(旺報 )