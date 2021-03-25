中共總書記習近平3月22至25日到福建省考察，在兩岸關係議題上表示「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。淡江大學大陸所榮譽教授趙春山指出，這番表述相當重要，尤其是提出「以情」的角度推進兩岸融合，且沒有搭配其他「硬話」。趙春山認為，融合旨在「化異」，代表大陸希望兩岸交流要愈走愈近，但他也強調，兩岸有必要展開對話，「如果雙方沒有對話，怎麼化異？」

針對習近平在福建的涉台講話，趙春山25日受訪表示，習近平在福建任職長達17年半，對福建與台灣的地緣必然非常了解，過去兩岸有通(通商、通航等)、有惠(惠台政策)，但少了情，他認為習提出「以情促融」別具意義。

趙春山說，過去兩岸交流都是漫無目的，但交流結果反而讓台灣民意越往台獨方向走，而融合的定義，就帶有統合(integretion)、一體化之意，相較於交流是「存異」，融合則是「化異」，是一種有明確政策指向的交流。

趙春山指出，習近平今年3月大陸全國兩會上，完全沒提台灣，但在兩會後首站就到福建視察，並提出要勇於探索兩岸融合發展，且只提軟調的融合發展，沒有講諸如不放棄武力、一中原則等硬話。

最近中美高層激烈的2＋2對話剛落幕，美國印太司令又不斷示警台海有戰爭風險，趙春山說，在台海被「喊打喊殺」、銷煙味濃厚的此時，習近平的表態具有重要意義，他認為陸委會和大陸國台辦都應該好好理解深思，他也強調，若兩岸雙方沒有對話如何化異？「要落實習講的融合發展，兩岸一定要有對話」。

(旺報 )