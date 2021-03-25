才剛說過周伯勳是個很特別，且是天真浪漫型球員的台啤總教練周俊三，這次真的必須感謝周伯勳恢復正常！靠著周柏勳最後2分12秒貢獻關鍵上籃，加上九太末節進攻當機只拿10分，台啤63比56擊退九太，除摘7連勝，也是本季兩軍對戰的7戰全勝。

「周柏勳今天比較正常，感覺總算回到地球了，我希望他以後可以經常來到賽後記者會，這是好事！」周俊三表示，「我們最近進攻有點低潮，就算創造出進攻空間或空檔，感覺就是投不進，不過球季期間本來就有高低潮，我相信大家可以度過。」

只是貢獻14分、6籃板的周伯勳不改搞笑個性，賽後走進記者室就喊，「Career High(生涯新高)！」就在媒體問他哪個數據創下自己生涯新高，他毫不思索回答，「應該是得分吧，但我只在亂講而已，應該是Season High(本季新高)。」事實上他的本季單場最高得分是15分。

周伯勳的搞笑回答，讓一旁的周俊三不禁狂虧，「伯勳你是哪間大學的啊？明道的嗎？怎麼會連生涯與球季新高的英文都講不清楚。」周伯勳也馬上回應，「三哥你不能這樣講，要不是劉錚離開去打CBA，我們台啤有4名球員來自明道。」當場讓三哥不知如何回答。

(中時 )