許瑋甯為主演電影《當男人戀愛時》受訪。（粘耿豪攝）

許瑋甯為主演電影《當男人戀愛時》受訪。（粘耿豪攝）

許瑋甯和邱澤在主演電影《當男人戀愛時》中談情說愛，真實生活中，她屢傳和交往4年的攝影師劉又年已婚，但他們從沒正面回應，25日被問到對結婚的打算，她語出驚人：「沒有對象，這樣可以嗎？」是否已回歸單身？她回：「就是以工作為主，沒有什麼投射的對象。」對答中嗅出不尋常感覺，小倆口是否感情生變，留給大家不少想像空間。

據知，劉又年去年底和朋友聚會時，提到許瑋甯還滿臉笑容，最近他被問到女友，態度卻沉默許多，連身邊朋友都感覺「異常」。許瑋甯曾誇劉又年貼心，會把家裡桌腳包起來以免她撞傷，她昨說「對，之前」，大家替她找到好男人感到開心，她卻略帶尷尬：「呃...對。現在就是工作，享受工作。」她說現在除了工作，也還有家人、朋友陪伴。

許瑋甯在《當男人戀愛時》被邱澤死命追求，是否可以接受愛就說出口的「直球對決」型男生，她表示方式不是重點，「前提是喜不喜歡這個人，如果我喜歡，用什麼方式我都可以接受，不喜歡，什麼方式都沒用」。她提到，會吸引她的男生個性特質，「每個階段不一樣，現階段我覺得貼心、溫柔、有責任感和孝順很重要」。她曾談到喜歡的男生特質要像外公，「外公在我的成長過程中給予我很多愛，而我希望我的對象也是這樣給我很多愛的人，當然前提我也會付出同等的愛，不然這段關係會失衡。」

許瑋甯表示，《當男人戀愛時》中除了愛情，家人間的親情戲也讓她感動，「家人明明很愛對方，卻常常吵吵鬧鬧」。她透露拍攝一場出殯戲，她情緒崩潰大哭，下戲還哭了一整天。她表示，自己的家人也常吵吵鬧鬧，「我媽媽和阿姨還會吵一吵退出家人群組，然後又加入、再退群；我心想，哈囉，妳們就坐在隔壁、愛著對方，竟如此無聊幼稚」，她往往扮演調解官角色。電影3月26-28日口碑場，4月1日全台正式上映。

(中時 )