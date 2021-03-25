川普政府時期對大批陸企以國安為由進行制裁，尤其以大陸電信設備巨頭華為，原本擁有市場領導地位的5G技術，遭美國商務部列入實體清單，華為遭禁用GMS服務，連晶片來源都遭到切斷，與此同時，同為生產科技產品的小米集團，雖後來也遭列美國黑名單，但不僅有美國法院暫停執行，小米更吃下華為的海外市場份額，成為全球第三大、大陸第一大的智慧型手機廠商。

據《華爾街日報》報導，受美國制裁，華為海外銷售市場業績從2019年下半年開始下滑，小米卻從此時起，吃下華為空下的市場份額。隨著華為客戶流失，印度、法國等市場的消費者買進小米產品。小米在去年底，成為僅次於蘋果、三星，全球第三大的智慧型手機品牌。

小米周三發布報告，表示該公司在全球多個市場實現大幅成長，2020年第四季西歐地區的手機出貨量大增57%，大陸地區增加52%，去年營收增長超過20%。

川普在1月即將卸任美國總統前幾天，美國國防部依據《國防授權法案》，以國家安全為由將小米等9家大陸企業列入「大陸軍方黑名單」，禁止美國人投資，小米向美國法院提告違憲，美方初步判決，阻止美國國防部對小米的投資禁令。

雷軍2010年創建小米，瞄準日益龐大的大陸消費者市場，僅用5年時間就成為具有強大競爭能力的大陸手機品牌，小米產品還包括了智慧家電等，特點是便宜且設計時尚，很快受到大批消費者的青睞，更打入印度市場。但隨著華為和Oppo、Vivo等發展速度更快的競爭對手，小米一度增長停滯。

隨著華為被列實體清單，消費者迅速把眼光擺在其他品牌，小米同為使用Android作業系統、價格具有競爭力的品牌，研究機構Strategy Analytics數據指出，華為去年智慧機出貨量下跌22%，小米增長17%，幾乎吃下華為市場空缺。

不過，小米目前面對的挑戰為，沒有跟蘋果、三星等企業擁有高階手機市場優勢，能從華為受害的效益持續獲得多久幫助，甚至不如華為有10億美元的研發預算，市場觀察小米下一步怎麼走。

(中時新聞網)