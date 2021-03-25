資深媒體人董智森。（取自九八新聞台小董真心話）

對於國民黨立委陳玉珍提案成立「疫苗採購調閱小組」，經朝野協商後照案通過，資深媒體人董智森呼籲，AZ疫苗都已經公開一劑是4美元，也請綠營公開台灣的AZ疫苗是用多少錢買的？

國民黨立委上周在立院衛環委員會突襲提案，經表決通過「疫苗採購調閱小組」，但是在本周一（22日）被民進黨立委以優勢人數表決刪除後，24日再於衛環委員會引發大戰，歷時4小時僵持，朝野協商達成共識，「疫苗採購調閱小組」照案通過，但成立時間再由朝野協商後決定。

國民黨立委鄭正鈐24在臉書引述《華盛頓郵報》報導，伯恩斯坦研究公司比較美國與歐盟的疫苗採購價格，輝瑞BNT疫苗美國的採購價格為19.5美元，比歐盟的14.76美元高出約24%；牛津AZ疫苗美國以每劑4美元的價格採購；莫德納疫苗美國每劑付15美元，歐盟18美元，歐盟的價格比美國高。

董智森24日在九八新聞台《小董真心話》質疑，AZ疫苗已經公開價錢，而台灣買AZ疫苗一劑多少錢？這種資訊難道不能透露嗎？民眾應該知道錢用在哪裡。董智森呼籲，太陽花以前反黑箱，現在民進黨買疫苗黑箱，趕快再出來反疫苗黑箱！

董智森強調，AZ已經公開公開疫苗一劑4美元，請綠營政府公開台灣的AZ疫苗是用多少錢買的？為何不公開？是不是有貓膩？民眾本來就應該知道價錢，這就是民主的真諦！

(中時新聞網)