AI應用蔚為產業發展趨勢，成功大學敏求智慧運算學院新增跨國實作夥伴，與日本香川高等專門學校合作發展人工智慧機器人創新思維的實務教學，涵蓋雙邊跨國授課、實作學習、學士學位跨國學程，理論、實作雙軌並進，攜手培育AI機器人專才。

成大蘇慧貞校長今天下午在成大光復校區C-Hub與日本香川高專校長安蘇芳雄（Yoshio Aso）跨海連線舉行簽約儀式。

成大敏求智慧運算學院去年啟動，採學位學程、但不設系所，強調理論基礎培養與實作能力養成。校方表示，香川高專在機器人製造教育領域頗負盛名，雙方合作後彼此優勢可互補，敏求智慧運算學院提供基礎理論課程讓香川高專學生選修，成大學生選修香川高專實作型課程，累積跨國合作與實作經驗。

成大與香川合約簽署內容包含雙邊學生交換計畫、學者參訪計畫、協同課程與實驗室計畫、協同研究與技術發展計畫、其他學術與產業合作相關計畫。其中，協同課程與研究計畫已開始籌備，規畫具體課程內容，預計今年8月開始聯合教學。

成大敏求智慧運算學院表示，與香川高專合作雙邊優勢可互補，敏求智慧運算學院提供基礎理論課程讓香川高專學生選修，成大學生選修香川高專實作型課程，則可累積跨國合作與實作經驗。

成大敏求智慧運算學院表示，國際化合作、研究中心及產學聯盟預計於2021年下半年開始運作，提供學生全方位學習與實作運算技術的完整空間。

(中時 )