華航宣布帛琉航線旅遊泡泡規劃自4月起提供每周兩班服務，以波音737-800客機執飛，航程約４小時。4月1日配合首發團慶祝活動，航班將於4月1日14：30出發，19：20抵達帛琉，首發團旅客將於4月4日當地時間19：50返程，22：50抵達台灣。

後續航班安排每周三、周六飛航，去程CI028台北-帛琉航班，下午13：30從台北起飛，當地時間18：20抵達帛琉；返程CI027帛琉-台北航班，當地時間19：50起飛，22：50抵達台北。

為歡慶帛琉泡泡啟動，凡華夏會員於4月份參加旅遊，可享會員折扣新台幣1,000元，即日起旅客可向雄獅、巨大、KKDAY、鳳凰、五福、大榮等六家旅行業者洽詢相關旅遊產品。華航接下來也將持續配合政策及市場需求安排航班，滿足旅客在後疫情時代安心出遊的渴望。

KKday台灣帛琉旅遊泡泡行程已正式開賣，由4/1首發與4月份每週四出發的四天三夜小資團打頭陣，祭出每人早鳥價59,999元起，每團限量兩席優惠！

KKday表示，除早鳥禮遇外，四天三夜小資團每人團費74,500元起，含旅客出發前PCR檢測1次、不含保險與回國後第五天自費PCR檢測採陰費用，每位旅客可一次性全額付款，或先線上支付訂金25,000元進行團位預訂、24小時內付完全款。

針對沒有搶到早鳥優惠的消費者，KKday也大方加碼價值20,000元的華航商務艙限量免費升等抽獎，不僅可使用華航貴賓室，還能同步累積里程數，凡購買4/8週四出發的四天三夜小資團行程，以及即將接力上架、4/4與4/11週日出發的五天四夜行程就能擁有中獎機會，每一團將有4位幸運兒可獲得！

至於瞄準高端客群的豪華精緻小團預計5月份推出，主打商務艙來回，一車、一船、一導遊的尊榮服務。

(工商 )