社群媒體巨擘臉書、推特和谷歌執行長25日赴國會作證，議員擬將焦點放在上述公司防範不肖人士利用其平台散布虛假消息，和煽動暴力的努力。

近年來社群平台成為不實消息的散布源頭，令國會議員憂心忡忡。2021年1月6日爆發美國國會大廈暴動事件，與反新冠肺炎疫苗人士散播不實資訊，進一步促使議員正視問題。如今民主黨掌控國會與白宮，有助美國加速立法行動。

臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）、推特執行長多爾西（Jack Dorsey），與擁有YouTube平台的谷歌執行長皮查（Sundar Pichai），25日預計出席眾議院能源商務委員會的視訊聽證會，主題是「社群媒體在助長極端主義與不實訊息所扮演的角色」。

此外，《通訊規範法》第230條預料亦是證聽會的重點之一；該法條保護科技公司不會因為使用者在其平台的言論被追究責任。美國民主與共和黨議員近年來不斷呼籲修法，美國總統拜登在競選時期亦要求移除該法條的部分保障。

對此，祖克伯在提交能源商務委員的書面證詞表示，有別於賦予平台業者免責權，法規應該要求業者證明平台設有偵察和移除非法內容的工具。

皮查與多爾西則認為任何修改第230條的提案，都應該小心謹慎。皮查在預先準備的書面證詞表示，法規對於保護開放的網路扮演重要角色，同時限制不當使用，然而許多修改第230條的提案恐無法協助實現該目標，可能影響言論自由，和限制平台保護使用者的能力。

多爾西並未在書面證詞直接回應該議題，但回應有關國家領袖違反平台政策的問題。美國前總統川普在推特煽動支持者，引發1月6日的國會暴動。多爾西表示，公司重新檢視對國家領袖的態度，並徵求公眾的意見。

(工商 )