日本人氣男星山下智久兒時崇拜瀧澤秀明，小小年紀就加入傑尼斯事務所，但為了更專注在戲劇演出，以及到好萊塢追夢，去（2020）年10月底提前和待了24年的傑尼斯解約；當眾人本以為山下智久進軍海外很順利，近日卻被知情人士爆料，他和威爾史密斯合約到期不再續約，工作疑陷入窘境，而局面會變這樣的最大關鍵竟是媽媽和妹妹。
據日媒《女性SEVEN》報導指出，山下智久離開傑尼斯就是為了進軍海外，像是解約前就投入Netflix影集拍攝，更一度傳出要挑戰好萊塢拍電影，在2019年就已和好萊塢巨星威爾史密斯簽定契約；但日前卻出現知情人士爆料，透露山下智久因為媽媽和妹妹反對，居然屢屢主動取消工作，包括雜誌拍攝或專訪。
過去從山下智久受訪的內容中，都能感受到他很愛家人，報導中也提到，山下智久的媽媽和妹妹分別在2013年和2017年，成立兩間私人辦公室，據說為了山下智久離開傑尼斯做打算；因此在山下智久和威爾史密斯旗下公司有合約狀況下，家人也有替他洽談工作，或是對外人安排的工作特別有意見，意外變成合約到期便告終的窘境。
而從目前狀況看來，山下智久選擇家人，有業界人士就認為這可能變成進軍海外最大困難，因為他的媽媽和妹妹對外人防備心重且多疑，他們公司也沒有經驗豐富和能專門處理海外演藝工作的人才，更何況還要和一家人相處得來，讓他未來挑戰海外增加大大難度。
文章來源：女性SEVEN
(中時新聞網)
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