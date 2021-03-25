防毒軟體公司Avast近期的報告中指出，在Apple App Store和Google Play商店上，發現總共204款Fleeceware惡意扣款應用程式（App），下載量累計超過10億，利用該軟體獲得的收入高達4億美元，其中App Store有134款，Google Play商店有70款。

根據報告內容，Fleeceware是指附有高額訂閱的惡意軟體，該軟體大多都為免費下載或是免費試用，並在試用結束後開始定期向用戶收取訂閱費，但更可怕的是，即便是刪掉了該App，還是會持續的扣款；這些App價格大多落在每周4美元至12美元之間，也就等於每年需支付208美元至624美元，有夠貴。

在這些惡意App之中，主要多為「圖片編輯程式、相機濾鏡、算命程式、電子書閱讀程式、樂器應用程式、QR code和PDF閱讀程式，以及史萊姆模擬器」等7種類型的App。

除此之外，若不小心訂閱了，過了一段時間後Google和Apple就不會再接受退款，而有些開發者會將聯繫管道關閉，換言之，如果用戶不小心訂閱了，除了聯繫銀行就別無他法了。

如果對剛下載的App存疑，刪掉之後建議再三確認，立刻檢查App訂閱。

IOS的用戶可於設定中，點擊你的Apple ID，在裡面訂閱項目中查看，並進一步取消訂閱。

Android的用戶可於Google Play商店上面一個「三」的符號，可在裡面選取你想要取消的訂閱。

(中時新聞網)