香格里拉台南遠東國際大飯店將於2021年3月27日，週六晚上8點30分至9點30分，關閉大部分照明設備，並把公共區域的必要照明調暗或以電蠟燭來代替，藉以支持，由世界自然基金會(WWF)發起的「地球一小時(Earth Hour)」活動，號召知名地標及企業關燈一小時行動。

此外，當天入住賓客，關閉房內的電燈後，可到「醉月樓」中餐廳 、「遠東CAFE」自助餐廳或「THE MEZZ牛排龍蝦館」用餐，即可享88折優惠；落實減碳再加碼優惠。同時，「遠東CAFE」自助餐廳推出「晚食用餐」優惠，自3月29日起至5月31日，凡於週日至週四期間，晚上8點後用餐享5折優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店，鑑於近年來，綠色生活席捲全球，除了長期執行「綠色計畫」，明確地減少各項措施浪費、杜絕破壞環境的行為，例如使用節能燈泡、安裝節水設備、通過汙水處理設備保護水源、床單再次使用環保卡，鼓勵連續住房賓客一同參與節能環保等，盡可能普及和提高員工與顧客的環境保護意識，從各個方面做到環保。

除了響應「國際關燈日」外，在三天兩夜的旅宿中，飯店另推出「愛地球．有省錢」住房專案，環境友善住宿期間其減少布巾換洗與備品更換；另續住賓客，申請翌日環保方案，我們加送300元餐飲抵用券，透過此活動，了解地球環保與生態維護的重要性，以行動落實愛地球！

香格里拉台南遠東飯店邀請民眾27日一起以實際行動響應「地球一小時(Earth Hour)」，當天，入住房客至指定餐廳用餐並出示房卡，享88折優惠；「遠東CAFE」自助餐廳加碼推出「晚食用餐」專案，活動自3月29日起至5月31日週日至週四，晚上8點後享用自助餐5折優惠，期美食當前，也為環境節能減碳盡一份心力。

(工商 )