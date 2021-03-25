雙十國中重返JHVL女子組冠軍榮耀。（高中體總提供）

109學年度JHVL國中排球甲級聯賽女子組冠軍戰，台中市雙十國中強勢挑戰衛冕軍屏東縣新園國中，從首局開打便展現強烈企圖心，最終25比19、26比24、25比23直落三重返冠軍榮耀，隊史第7度在JHVL封后。

畢業自雙十國中「妞妞」羅儀璟的本學年度回母校帶隊，在球隊奪冠後落下興奮淚水，她說：「我好像哭得比自己當年拿冠軍還要慘，畢竟，一路陪著這些孩子，看到她們再為雙十國中拿下JHVL冠軍，那種感動實在難以言喻。」

羅儀璟指出，本賽季她們面對新園國中的把握度相當高，也因為如此，許多環節就容易鬆懈下來，尤其拿到賽末點時，球員太想拿下最後1分，反而忘了攻防細節，當時她特地喊暫停提醒球員，比賽到正式結束前都不可鬆懈，雙十國中才重新穩住陣腳並奪勝。

雙十國中在89學年度拿下隊史首冠後，就一直是JHVL女子組8強常客，103到106學年度曾締造4連霸輝煌紀錄，雖然108學年度錯過冠軍賽，本季捲土重來，儘管複賽最後一戰曾直落三不敵新園國中，卻在最後關鍵一戰甜蜜復仇，為109學年度劃下最完美的句點。

在稍後的男子組冠軍戰結束後，大會進行閉幕典禮，公布本學年度個人獎項，女子組獲獎名單如下：

最佳舉球員：楊宜溱（新園國中）

最佳自由球員：林宥希（雙十國中）

最佳邊線攻擊球員：李思依（明湖國中）

最佳邊線攻擊球員：潘慧勳（雙十國中）

最佳中間攔網球員：郭幸宜（新園國中）

最佳中間攔網球員：許芳閩（建國國中）

最佳對角攻擊球員：林璽（新園國中）

最佳潛力球員：潘慧勳（雙十國中）

最有價值球員：江辰翊（雙十國中）

(中時 )