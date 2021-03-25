隨著醫病關係改變、醫療糾紛日益複雜，醫生除了醫學知識，也必須了解更多法律，保護自身及病患的權益，馬偕醫學院和東吳法律系在去年底簽屬備忘錄，鼓勵雙方學生互相修課，同時鼓勵兩校教師、研究人員進行交流。 今（25）日由東吳大學校長潘維大和馬偕醫學院校長李居仁率領兩邊校務團隊，簽署東吳大學和馬偕醫學院的學術交流與合作協議書，提供雙方學生的跨域學習機會。

東吳大學以文法商見長，而馬偕醫學院擁有豐富醫療資源，兩校互補，提供學生更多元的學習環境。東吳和馬偕醫學院兩校跨界合作，初步規劃，東吳提供基礎法學師資，短期先開設司法醫學相關選修課程，中期開設司法醫學學程，遠期更可能申設學士教育公費生、司法背景後醫系以及司法醫學研究所。

此外，5G的時代已經來臨，東吳大學新設的「資安卓越中心」，未來不排除和馬偕聯手5G「智慧醫療」，雙方也就國際化、利用大數據推動高齡福祉，以及結合核磁共振技術改善帕金森氏症患者手顫症狀之治療，彼此交換意見，尋求合作機會。

(工商 )