長榮海運承租的貨櫃船「長賜輪」（Ever Given）23日遭遇強風襲擊擱淺於埃及蘇伊士運河，導致數百艘船隻堵塞於此運輸要道。物流專家表示，若此狀況無法盡快排除的話，那包括食物、服飾在內的所有商品都難逃衝擊，不僅貨品延誤送達、價格也可能調漲。

長賜輪長約400公尺、寬59公尺，最多可載運2萬個貨櫃。如此巨大的貨櫃船擱淺於蘇伊士運河、迄今尚未脫困，導致航線大堵塞，船隻運送貨物遭中斷。

丹麥貨櫃船專家表示：「基本上，你在商店看得到的東西都會受到影響，包括食品、家具、服飾、鞋子、運動器材、電器、汽車零件與地毯等。」

市場研究機構Argus Media首席經濟學家費菲（David Fyfe），若長賜輪於一兩天內脫困，那從亞洲運至美國的貨物僅會再多耽擱幾天。但要是狀況約一周才能排除、船隻被迫改道，恐導致運送時間多出至少10天。

英國克萊德律師事務所（Clyde&Co）海事律師伍茲（Ian Woods）表示：「這些受影響貨船上頭載著價值數百萬美元商品，若堵塞情況持續，它們勢必得改道，這意味著貨物延誤抵達、燃料等成本提高，而這一切最終會轉嫁到消費者身上。」

(工商 )