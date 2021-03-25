109學年JHVL男子組冠軍麥寮高中國中部。（高中體總提供）

109學年度JHVL男子組冠軍賽上演「黑馬傳奇」，以複賽第6名踏進新莊體育館決賽圈的麥寮高中國中部，不但先在6強決賽先後擊敗台北市明湖國中與雲林縣馬光國中，隊史首度闖進冠軍賽後，今天更展現強悍霸氣，以25比23、25比23、25比21扳倒傳統勁旅屏東縣新園國中，笑納隊史第1座JHVL冠軍。

麥寮高中國中部教練陳信助表示，決賽前夕，全隊特別南下到新園國中移地訓練，並與新園國中教練郭明香約定冠軍賽見，沒想到一語成讖，甚至在最後一戰甜蜜復仇，刻下隊史嶄新里程碑。陳信助苦笑說：「真的很感謝新園國中與郭明香教練給我們的刺激，不過，從他們手裡拿走冠軍後，我們下次恐怕沒辦法再去新園國中移地訓練了吧…。」

麥寮高中國中部是本屆JHVL男子組6強球隊中，團隊平均身高最矮的一支隊伍，早知道會面臨身材劣勢困境，陳信助在108學年度選擇轉往乙級賽場磨練，沒想到新冠肺炎疫情爆發後，高中體總仍讓乙級聯賽「打好打滿」，給了麥寮高中國中部滿滿的成長養分，陳信助也強調，雖然當時是在乙級賽場，但他們的訓練與要求都是甲級規格，最後才在「三年磨一劍」的累積下，為麥寮高中國中部寫下JHVL的嶄新篇章。

這座JHVL冠軍不但是麥寮高中國中部隊史首冠，也是陳信助生涯首座冠軍，他透露：「我高中時期最好的成績只拿過亞軍，後來拿過大專銀牌與雲林縣銀牌，冠軍還真是頭一遭，這座冠軍給了我很大鼓勵，也有更多動力繼續深耕基層，希望為麥寮高中培育更多人才。」

男、女子組冠軍都出爐後，大會進行閉幕典禮，也公布本學年個人獎項，男子組獲獎名單如下：

最佳舉球員：林祐廷（新園國中）

最佳自由球員：蔡濬任（馬光國中）

最佳邊線攻擊球員：王進寶（麥寮高中國中部）

最佳邊線攻擊球員：丁柏鈞（馬光國中）

最佳中間攔網球員：謝郾承（新園國中）

最佳中間攔網球員：紀宇憲（潭秀國中）

最佳對角攻擊球員：張廷翰（潭秀國中）

最佳潛力球員：吳育胺（麥寮高中國中部）

最有價值球員：王進寶（麥寮高中國中部）

(中時 )