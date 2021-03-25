樂天桃猿豪勁先發6局、無失分。（范揚光攝）

樂天桃猿今天「開箱」新洋投豪勁，他先發6局無失分好投卻被搞砸，「鄉長」陳禹勳9局上救援失敗，生涯第33度救援失敗，成為中職史上最多救援失敗的投手，11局下滿壘時三壘手郭阜林發生失誤，以5比4氣走統一獅，中止2連敗。

賽前吞下2連敗的桃猿，今天推出新洋投豪勁先發，面對衛冕軍他表現虎虎生風，主投6局雖僅投出1次三振，但靠著隊友守備讓對手出局，只被敲出3支安打，無失分，取得勝投資格退場。

不過獅隊在7、8兩局各追回1分，9上最後進攻機會，潘武雄、替補上陣的唐肇廷及林岱安接連敲安，攻佔滿壘，今天首度登錄一軍的林子豪此時上場代打，他敲出游擊方向強勁滾地球帶有1分打點，之後獅隊再因保送追平，陳禹勳救援失敗，成為本季首場延長賽。

第10局雙方都未得分，11局上首棒打者陳重羽敲出二壘安打，但接下來的林子豪、陳傑憲都遭到三振，高國慶游擊滾地球出局，獅隊無功而返。

11局下陳韻文續投，桃猿複製獅隊模式，梁家榕敲出左外野二壘安打，邱丹敲安攻佔一、三壘，陳晨威保送形成滿壘，下一棒廖健富代打時投手球提前落地，三壘跑者試圖闖本壘出局，最後林立敲出三壘滾地球造成守備失誤，以1分差氣走獅隊。

陳晨威此役上壘率百分百，敲出2支安打另有3次保送，獲選單場MVP；獅隊守護神陳韻文1.1局救援失敗、承擔敗投。

(中時 )