埃及蘇伊士運河管理局（SCA）25日正式宣布，由於長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」擱淺阻礙水上交通，蘇伊士運河已「暫時停止航行」。英國「勞合船舶協會」（LR）估計，蘇伊士運河每停航一天，就會造成96億美元（約新台幣2747億元）的損失。

蘇伊士運河管理局發言人薩夫瓦特（George Safwat）表示，在阻礙水道的400公尺長賜輪脫淺前，蘇伊士運河將暫時停止航運；本預計通過該運河的13艘南下船隻，在長賜輪完成脫淺前，也會繼續停泊於過境區域。

根據勞合船舶協會發布的《勞合船舶日報》（Lloyd's List），貨櫃佔蘇伊士運河整體運量的26%，而每日東向西運的貨櫃貨物價值51億美元（約新台幣1460億元），西向東運的貨櫃貨物則價值45億美元（約新台幣1287億元），代表在長賜輪脫淺前，全球貿易每天將蒙受合計96億美元的損失。

排水量22.4萬噸、長400公尺、寬59公尺的長賜輪23日疑似因遭遇強風，意外擱淺於蘇伊士運河。埃及當局目前已出動8艘拖船，但都無法協助這艘龐然巨物脫困。

南非籍海上救援專家史隆恩（Nick Sloane）先前在電話訪問中告訴《彭博》（Bloomberg News），28或29日當地潮位達到高峰時，蘇伊士運河水位會上漲約46公分，將大大提升長賜輪的活動空間，是近期該艦脫淺的最佳機會。但他也強調，若錯過這次機會，下次大潮則需要再等12至14天，將導致當地「塞船」的狀況愈來愈嚴重。

(中時新聞網)