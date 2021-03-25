一位到高雄出差的男子，在公車上被雄中生的1暖舉給深深感動。(摘自爆廢公社二館)

台灣最美的風景是人！一位男子從台北赴高雄出差，無意間在公車上目睹到充滿溫情的一瞬間。一名老婆婆正提著大包小包要下車，身旁的雄中學生不但主動幫忙提包包，還攙扶對方下車。這暖舉不禁讓他和網友紛紛大讚，「這孩子有前途！」

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》上表示，近日到高雄出差，在搭乘60號公車前往澄清湖棒球場途中，看到一位阿婆從博愛座上起身，準備要提起隨身的一大包行李，這時身旁的雄中學生竟二話不說前去幫忙提起包包，並攙扶阿婆一起下車。

原PO指出，作為一個到外地出差的台北人，已被這位雄中生的暖舉給深深感動。他直呼，「身為人父，我應該要感謝他的家長或老師，在此想要表揚一下這個學生，讓我看到台灣最美的風景。」

貼文一出，網友也紛紛表示，「真的應該好好表揚感謝這個社會有這麼不錯的父母與受教的孩子，」、「這是我們應該延續的美德」、「年輕人有前途」、「家庭教育教的好」、「雄中還不把人找出來頒獎，這孩子有前途」。

(中時新聞網)