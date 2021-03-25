方語昕與王傳一Kuso《月亮的後裔》。（緯來電影台提供）

方語昕與李沐演出《我叫梁山伯》。（緯來電影台提供）

王傳一在緯來電影台全新自製電影《我叫梁山伯》著軍裝，變身「王大尉」與方語昕上演《月亮的後裔》，與韓劇不同的是，變成女生幫男生綁鞋帶。該片剛好在去年農曆七月拍攝，這場浪漫唯美的戲，卻讓方語昕發毛，她與李沐都拍到頭痛欲裂，但一下山離開就完全又沒事了，相當玄妙。

方語昕說：「那場戲是在陽明山，後面是黑森林，那天3點起床梳化，就覺得說不出來哪裡怪，正式開拍頭便開始痛，吃止痛藥都沒用，一下山卻又突然什麼事都沒有。」她回想起曾在外地拍戲時也有被鬼壓床，凌晨4、5點突然發現自己不能動。

當天李沐也在場，雖然不同場次，卻也感受磁場不尋常，她驚恐地說：「語昕當下沒告訴我，我化妝時就開始不舒服，之後狂冒冷汗想吐，以為只是沒睡好，只能硬演，心想要痛死了怎麼辦，直到想起經紀人曾教過要『打招呼』，於是默禱說『不好意思我只是來工作打擾一下』，之後離開陽明山就好了。隔天才知道原來很多人都跟我一樣身體出狀況，覺得不舒服。」

八字重的王傳一鮮少感受到靈異現象，岳父精通紫微跟算命，早提醒過他外出拍戲、野地方便時，必須打個招呼，加上經紀公司也會準備過爐的「普巴金剛」神像，讓他趨吉避凶；但他回憶10多年前到南部拍戲時還是有碰過難以解釋的事件，「我們去高雄拍有一間很有名的飯店，住在那裡的人至少七八成都會不舒服，經紀人都會幫我們點薰香淨化房間的磁場，但當時住在那我還是有聽到浴室有人敲磚牆砰砰砰的聲音，總共9聲，進去一看沒人！」他還有一次更恐怖的經歷：「依舊是同一間飯店，拍戲住了3個月，有一天白天接近中午睡覺時竟覺得被戳了一下，不算鬼壓床，但有明顯感覺到被碰觸，我是非常怕癢的人，那時側睡被搔癢，而且當時房間只有我一人，感覺不出來是男是女，不過我馬上就跳起來。」

《我叫梁山伯》將於4／4晚間9點全台首播，由王傳一、李沐、方語昕、侯彥西、胡千允、黃士杰、何戎共同主演。導演朱峰除了加入「梁祝」樓臺會，還Kuso韓劇《太陽的後裔》，穿上迷彩軍裝的王傳一瞬間變成「王大尉」，朱峰說：「這場戲是梁山伯幻想女生告白愛慕自己的戲，沒有特別原因，就是好玩，我們是上演《月亮的後裔》，而且是女生蹲下來幫男生綁鞋帶，顛覆韓劇」。

(中時 )