台灣長榮海運大型貨櫃輪長賜輪在蘇伊士運河擱淺，導致這個世上最繁忙航運水道之一癱瘓，進而在全球引發連鎖效應，衝擊範圍遍及貨物貿易、運價、國際油價、保險及木漿產品等。

根據蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority），2020年有近1萬9000艘船（淨噸位總計11億7000萬噸）通過運河，平均每天51.5艘。約12%全球貿易量仰賴連結歐洲和亞洲的蘇伊士運河。

根據「勞合船舶日報」（Lloyd's List）估算，單日通過蘇伊士運河的東、西向貨櫃貿易額約達96億美元，意味運河封閉下，每小時貿易損失達4億美元（約新台幣114億元）。

另據法人分析，若運河堵塞長達一週以上，全球船舶周轉率下降，市場供不應求更難解，連帶影響全球運價走高，尤其是歐洲線運價。

報導指出，這起事件恐造成全球貨櫃船供給短缺情況惡化、增加歐洲港口未來數週碼頭壅塞風險，石油和天然氣貿易也會受到影響。

由於蘇伊士運河癱瘓，國際油價24日大幅反彈，紐約商品交易所西德州中級原油5月交割價上漲3.42美元，來到每桶61.18美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價上漲3.62美元，來到每桶64.41美元。

業界消息來源指出，就算貨櫃輪很快脫淺，保險業者恐面臨天價索賠。兩名消息人士告訴路透社，長賜輪投保於日本市場，而這種大小的貨輪可能有投保價值1億至1.4億美元的船體和機械險。

全球最大木漿製造商則警告，全球貨櫃運輸量能不足會導致供應短缺，恐衝擊像衛生紙在內靠木漿為原料的多種日用品。外界擔心長榮貨輪擱淺蘇伊士運河恐讓問題雪上加霜。

與此同時，有些市場對家用衛生紙的需求增加，消費者開始囤貨，並出現恐慌性搶購。業者擔心貨運問題只會不斷惡化。紙漿貿易受到嚴重干擾，如果製造商沒有充足存貨，可能影響衛生紙供應。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1100325

(中央社)