對於長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」23日意外擱淺於蘇伊士運河，有網友表示，原本是書本上硬梆梆的知識，沒想到現在活生生的出現在新聞中，也終於懂了。

綜合新聞報導指出，長榮海運向日本船東承租2萬TEU的EVER GIVEN號（長賜輪）在埃及時間3月23日上午8時（台北時間同日14時）左右，從紅海北向進入蘇伊士運河時，在河口南端6海浬處，疑似遭受瞬間強風吹襲，造成船身偏離航道，意外觸底擱淺動彈不得，因該船滿載，運河管理局等相關單位研擬方案，速協助該輪脫困。

長榮海運隨在今（25）日以書面回覆交通部表示，Ever Given為本公司長租船，船上任何操作上的失誤或不可抗力等原因，致船舶造成損害，都是船東的責任，本次意外亦是如此。

該船的日本船東「正榮汽船」25日在官網發布聲明，向所有相關人員致歉，並強調正全力解決此一困難事態。

而有網友在臉書說，對於長榮海運聲明中所謂的「長租船」，亦即在海運商事稱為「傭船」，原本是書本上硬梆梆的知識，沒想到卻活生生躍上新聞。

法界人士引述長榮海運的說法，長賜輪是以論時傭船(Time Charter)方式承租，船長、船員均由「日本船東公司」派遣，發生擱淺衍生的相關費用，應該是由日本船東公司負擔。

另外，有所謂的「光船租賃契約」，與上述的「傭船」不同，根據《維基百科》解釋，是指船舶所有人將船舶移轉給承租人占有保管，船員和船長必須由「承租人」雇用，若造成他人受有損害，由「承租人」負責，而非船舶所有人（船東）負責。

(中時新聞網)