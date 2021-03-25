情侶穩定交往後，通常會見對方父母，也會讓另一方認識自己的家庭，可是大陸一名女子當她給媽媽看了男友的全家福照片後，卻馬上要她與男友分手，聽到媽媽說出真相後，讓她相當崩潰。

據《網易新聞》報導，專欄「五月談感情」分享了小美（化名）的故事，她與男友已經交往3年，兩人準備領結婚證，於是小美找好時間、準備了見面禮去拜訪男友的父母，第一次見面，男友的父母對小美很熱情，把她當準媳婦對待。

小美參觀男友家中時，看到一張男友家的全家福照片，家庭成員除了男友的父母，還有他的爺爺、奶奶，於是隨手把照片拍下來，回家後就開心拿給媽媽看，沒想到媽媽看後面色凝重。

小美的媽媽沈默幾秒後便詢問小美：「你們發展到哪裡了」，甚至勸他們要分手，小美無法接受，便逼問媽媽原因，這時媽媽才透露：「以前曾在照片看過妳爺爺的兄弟，可是他年輕時叛逆離家出走，失去音訊，而妳爺爺的兄弟，就是妳男友的爺爺」。

(中時新聞網)